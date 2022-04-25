В Уфе двух сотрудников налоговой подозреваются в хищении 1,1 миллиона рублей

Также ранее сообщалось, что Следственный комитет республики завершил расследование в отношении двух министров республики — министра ЖКХ Бориса Беляева и главы Минстроя Рамзиля Кучарбаева. Чиновники, обвинённые в превышении полномочий, а также в служебном подлоге, отказались от признания своей вины.