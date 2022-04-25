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С 1 мая в Уфе начнут работать фонтаны

25 апреля 10:19
Фото: Антон Засимов / 1MI
О дате торжественного запуска фонтанов в столице республики рассказали в правительстве 25 апреля

В Уфе на 1 мая запланирован запуск всех городских фонтанов. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил первый заместитель правительства Башкирии Азат Бадранов.

Сообщается, что торжественные мероприятия пройдут на «Фестивале фонтанов» 1 мая в 12:00.

Также, по словам Бадранова, запуск фонтанов в городе состоится под аккомпанемент классической музыки.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе пройдет концерт, в рамках которого выступят Николай Басков и Лев Лещенко. Мероприятие запланировано на 9 мая, площадкой для его проведения станет амфитеатр перед Конгресс-холлом.

Также ранее «Башавтотранс» запустил ряд маршрутов для садоводов республики. Курсировать они начнут, начиная с 30 апреля.

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#Новости#Азамат Нухов#Город
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