С 1 мая в Уфе начнут работать фонтаны

В Уфе на 1 мая запланирован запуск всех городских фонтанов. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил первый заместитель правительства Башкирии Азат Бадранов.
Сообщается, что торжественные мероприятия пройдут на «Фестивале фонтанов» 1 мая в 12:00.
Также, по словам Бадранова, запуск фонтанов в городе состоится под аккомпанемент классической музыки.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе пройдет концерт, в рамках которого выступят Николай Басков и Лев Лещенко. Мероприятие запланировано на 9 мая, площадкой для его проведения станет амфитеатр перед Конгресс-холлом.
Также ранее «Башавтотранс» запустил ряд маршрутов для садоводов республики. Курсировать они начнут, начиная с 30 апреля.