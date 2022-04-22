Опубликовано расписание автобусов для садоводов в Башкирии

Запуск подобных маршрутов особенно актуален на фоне грядущих майских праздников. Напомним, выходные ожидают жителей республики в период с 30 апреля по 4 мая и далее с 7 по 10 мая. Рабочими днями в Башкирии, таким образом, остаются 5 и 6 мая.