В спецоперации на Украине погиб спецназовец из Башкирии Артем Мамыкин

Военнослужащего призвали на срочную службу в 2001 году после окончания местного профессионального лицея. Известно, что он служил в отряде спецназначения «Витязь». Участвовал в Чеченской компании, освобождал заложников «Норд-Оста». Завершив в 2003 году срочную службу в течение десяти лет трудился на Белорецком металлургическом комбинате.
19 апреля сообщалось, что во время спецоперации погиб 23-летний Максим Ядров из Буздяка. Накануне Минобороны России отметило мужество выпускника кадетского класса из Башкирии Вадима Гаврикова. Танковая рота под его командованием освободила населенный пункт.