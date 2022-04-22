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В спецоперации на Украине погиб спецназовец из Башкирии Артем Мамыкин

22 апреля 06:36
Фото: vk.com
Торжественное прощание с контрактником состоится в пятницу, 22 апреля, сообщается в официальной группе «Вконтакте» Белорецкого района.

Военнослужащего призвали на срочную службу в 2001 году после окончания местного профессионального лицея. Известно, что он служил в отряде спецназначения «Витязь». Участвовал в Чеченской компании, освобождал заложников «Норд-Оста». Завершив в 2003 году срочную службу в течение десяти лет трудился на Белорецком металлургическом комбинате.

Ранее стало известно о гибели на Украине 28-летнего уроженца Уфы Дениса Камалова.

19 апреля сообщалось, что во время спецоперации погиб 23-летний Максим Ядров из Буздяка. Накануне Минобороны России отметило мужество выпускника кадетского класса из Башкирии Вадима Гаврикова. Танковая рота под его командованием освободила населенный пункт.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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