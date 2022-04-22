Уральские миллиардеры потеряли за год половину своих миллиардов

Аналогично обстоят дела и с состоянием крупнейшего российского бизнесмена Виктора Вексельберга, контролирующего бизнес-группу «Ренова» — его активы за последние двенадцать месяцев сократились на 3,5 млрд долларов и сейчас исчисляются 5,5 млрд. Расстались с частью своих финансов также бывший президент «Евраза» Александр Фролов, потерявший за год 1,1 млрд долларов из 3,4 млрд и председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, лишившийся 5,2 млрд долларов из 7 млрд.