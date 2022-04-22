Корпорация МСП и ЦБ предоставили бизнесу 50 млрд по льготной ПСК

Программы стимулирования кредитования востребованы у предпринимателей благодаря фиксированной процентной ставке, которая не зависит от ключевой ставки Центробанка, увеличившейся в марте до 20 процентов. Чаще всего к ПСК за последние полтора месяца прибегали бизнесмены, работающие в сфере обрабатывающего производства, транспортировки, строительства и общепита. Например, оренбургская компания «Элеватор Теренсай» взяла сразу два кредита в ВТБ на сумму 85,2 млн рублей — на покупку вагонов-хопперов для транспортировки зерна. Каждый из этих банковских займов обеспечен «зонтичным» поручительством Корпорации МСП.