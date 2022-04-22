33-летнего жителя Башкирии подозревают в жестоком избиении пятилетнего сына

Как сообщили в ведомстве, мужчина, вернулся домой, будучи нетрезвым, и вступил в конфликт со своей сожительницей. В конфликт попытался вмешаться 5-летней сын, в результате чего мужчина избил его. Мать, в свою очередь, попыталась защитить ребёнка, но безрезультатно.