В Башкирии осудят 28-летнего мужчину за похищение и истязание подростка

Жителя Дуванского района обвинили в похищении и истязании 17-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Следствие установило, что 28-летний мужчина на протяжении трёх месяцев избивал девушку ремнем. Делал он это из-за ревности и когда выпивал.
В ноябре прошлого года он увидел, как его возлюбленная идёт по улице с другим мужчиной, и пришёл в ярость. Он приказал ей сесть в машину и поехать с ним, но подросток отказала. За это мужчина жестоко расправился с бедной девушкой. Он ударил её по голове, затащил на заднее сидение автомобиля, отвёз в поле в 19 километрах от села Тастуба, избил её и бросил там.
Мужчина признал свою вину. Уголовное дело передадут в Салаватский межрайонный суд.
Напомним, ранее в Башкирии произошла трагедия с ещё одним подростком. В Бирском районе 15-летнюю девочку жестоко убили, а перед этим изнасиловали. В преступлении обвиняют двух молодых людей 21 и 24 лет. Их уже арестовали на два месяца. Девочка пропала в ночь с 26 на 27 августа. Она ушла на празднование дня рождения, где собрались её друзья, но к компании присоединились двое взрослых парней, которые позже предложили продолжить праздник дома у одного из них. Там всё и произошло.