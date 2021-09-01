В Башкирии осудят 28-летнего мужчину за похищение и истязание подростка

Напомним, ранее в Башкирии произошла трагедия с ещё одним подростком. В Бирском районе 15-летнюю девочку жестоко убили, а перед этим изнасиловали. В преступлении обвиняют двух молодых людей 21 и 24 лет. Их уже арестовали на два месяца. Девочка пропала в ночь с 26 на 27 августа. Она ушла на празднование дня рождения, где собрались её друзья, но к компании присоединились двое взрослых парней, которые позже предложили продолжить праздник дома у одного из них. Там всё и произошло.