В Уфе перестанут ходить трамваи

Пассажирам трамвайных маршрутов № 1 и № 10 в Уфе не стоит пугаться, прекратят свое движение трамваи лишь на несколько дней, а именно с 5 часов утра пятницы 22 апреля до 23 часов воскресенья 24 апреля.
Участок где и расположены трамвайные пути, будет перекрыт в связи с ремонтом дороги, однако в мэрии уточнили нюанс — работы по улице будут вестись только при хорошей погоде, если не будет дождей и прочих погодных неурядиц.
В мэрии также обратились к уфимцам и гостям столицы с просьбой заранее планировать свои маршруты.