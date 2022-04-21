mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе перестанут ходить трамваи

21 апреля 06:33
Фото: Пресс-служба мэрии Уфы
Горожан и гостей столицы просят отнестись к этому с пониманием, сообщила пресс-служба мэрии Уфы 21 апреля.

Пассажирам трамвайных маршрутов № 1 и № 10 в Уфе не стоит пугаться, прекратят свое движение трамваи лишь на несколько дней, а именно с 5 часов утра пятницы 22 апреля до 23 часов воскресенья 24 апреля.

Участок где и расположены трамвайные пути, будет перекрыт в связи с ремонтом дороги, однако в мэрии уточнили нюанс — работы по улице будут вестись только при хорошей погоде, если не будет дождей и прочих погодных неурядиц.

В мэрии также обратились к уфимцам и гостям столицы с просьбой заранее планировать свои маршруты.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48