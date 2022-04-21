В ходе спецоперации на Украине погиб 28-летний уроженец Уфы

В спецоперации на территории Украины погиб 28-летний уроженец Уфы Денис Камалов. Об этом сообщили в Федерации бокса Башкирии.
Как сообщает организация, разведчик-оператор сержант Денис Камалов погиб 13 апреля. Сообщается также, что мужчина являлся выпускником Республиканской школы-интернат № 5 спортивного профиля в столице республики.
Подробности о том, когда состоится церемония прощания с Камаловым пока не уточняются.
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в ходе спецоперации на территории Украины погиб 23-летний Максим Ядров. Церемония прощания с ним прошла в селе Буздяк.
Также ранее стало известно, что Министерство обороны России отметило заслуги выпускника кадетского класса из Башкирии Вадима Гаврикова. Как сообщили в ведомстве, танковая рота под командованием Гаврикова освободила населённый пункт.