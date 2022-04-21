МТС и Институт развития городов Башкортостана оцифруют достопримечательности Уфы

«Развитие сети МТС в Башкортостане не просто улучшает качество связи, но и создает уникальные возможности для реализации социально важных и культурных проектов. Мы внедряем в республике цифровые продукты, которые предоставляют жителям новые возможности для организации полезного досуга и формируют культуру населения. Недавно мы разработали и запустили бесплатный интерактивный аудиогид по экологической тропе „Таллы“ — одному из самых живописных туристических маршрутов в регионе. А сейчас вместе с Институтом развития городов Башкортостана решили разработать новый пешеходный гид по Уфе с советами и интересными историями, которые не всегда известны даже самим уфимцам. Я уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве позволит нам реализовать еще немало полезных и значимых проектов для города и горожан», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.