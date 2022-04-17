В Уфе произошло ДТП с участием «скорой» помощи

Также ранее же стало известно, что республика по итогам прошлого года занимает четвертое место по России по количеству ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей. Подробнее о том, какие места в антирейтинге по количеству дорожный инцидентов вошла республика, можно прочитать здесь.