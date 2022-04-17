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В Уфе произошло ДТП с участием «скорой» помощи

17 апреля 08:12
Фото: Антон Засимов / 1MI
Инцидент с участием иномарки и автомобиля «скорой» помощи произошел сегодня в столице республики. Видео с места происшествия поделились читатели Mkset 17 апреля

Инцидент произошёл в районе улицы Энтузиастов. Кадрами с места происшествия поделились читатели Mkset, отправив его в @Mkset_bot в мессенджере Telegram.

На кадрах видно, как водитель за рулём автомобиля «Daewoo Matiz» попыталась обогнать экипаж скорой. Вследствие этого «скорая» буквально впечаталась в правое крыло иномарки.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в результате которого пострадали двое несовершеннолетних детей. Примечательно, что данный инцидент привлек внимание прокуратуры, по мнению которой, одним из обстоятельств, способствовавших аварии, было плохое дорожное покрытие.

Ранее пользователи сообщали о трещине дорожного покрытия на улице Комсомольская. О том, как сейчас выглядит улица, ремонт которой длится в столице республики уже более трёх лет, Mkset рассказал здесь.

Также ранее же стало известно, что республика по итогам прошлого года занимает четвертое место по России по количеству ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей. Подробнее о том, какие места в антирейтинге по количеству дорожный инцидентов вошла республика, можно прочитать здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Город#Видео
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