Башкирия заняла 4 место в России по количеству ДТП с участием пьяных водителей

Предметом исследования рейтинга стали ДТП, зафиксированные по стране, а также причины произошедшего. В топе речь идёт о таких категориях, как аварии из-за нетрезвых водителей за рулём, плохих дорог, технических неполадок в работе транспорта, а также неправильного поведения пешеходов.