Ремонтируемая три года улица Комсомольская в Уфе треснула пополам

Дефект дорожного полотна заметили местные жители. О том, откуда появилась трещина и как сейчас выглядит дорога, чей ремонт длится уже более трёх лет, — в материале Mkset

В Уфе образовалась трещина на улице Комсомольской. Фотографии с проблемного участка дороги опубликовали пользователи соцсетей. На фотографии видно, как трещина буквально рассекла собой асфальт на участке дороги по улице Комсомольской. Трещина появилась неподалеку от торгового центра «Июнь». Однако к моменту, когда на место приехал корреспондент Mkset, место разлома дорожного полотна оказалось заделано смесью. Можно разглядеть, как поперёк дорожного полотна тянется линия трещины, залитая бетонной смесью. Подтверждением ремонтных работ служит и тот факт, что отреставрированный участок проходит поверх разделительной полосы дороги. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в городскую администрацию. — Вроде усадочная трещина. Такое бывает после отсыпки высоких насыпей. Там внизу ливневку сделали на глубину 5 метров, — прокомментировали в мэрии города. Уточнить, когда именно заделывали трещину и велись ли работы по этой части в последние часы, местные жители не смогли. Однако сотрудники одного из магазинов, расположенных неподалеку, отметили, что могли просто не заметить заделывание трещины ввиду того, что дорожные работы здесь ведутся постоянно. Также в беседе с корреспондентом Mkset один из местных жителей упомянул, что передвигаться по улице сейчас крайне проблематично как пешком, так и на авто. Даже нескольких минут прогулки по окрестностям хватило для того, чтобы в этом убедиться. Вот недостающий участок асфальтного покрытия заменили наваленными друг на друга досками. Вот песочная насыпь на тротуаре превратилась после дождей в зыбучие пески. Однако и это меркнет на фоне пейзажей, которые ныне открываются на пересечении улиц Комсомольская и 50 лет СССР. Въезд во дворы здесь больше напоминает полосу препятствий для гонок на вездеходах. Строительный мусор, шлакоблоки, земляные насыпи и непроходимая грязь, в которой смешались песок, слякоть и снег. Фото: Mkset.ru Напомним, ремонтные работы на улице Комсомольской ведутся с 2019 года. В апреле этого года городские власти сообщили, что ремонт будет завершен к 30 июня. Примечателен тот факт, что изначально завершить работы планировалось ещё в сентябре, однако по словам бывшего сити-менеджера Сергея Грекова, сделать этого не вышло, потому как «вылез колоссальный пласт проблем».

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