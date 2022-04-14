Жители Павловки, куда власти Башкирии хотят привлекать туристов, погрязли в мусоре

Автор жалуется и на то, что помои летят и на огороды, и опасается, что скоро село в одном из самых притягательных для туристов районе, вскоре погрязнет в грязи. Также в качестве аргументов автор указывает и на то, что рядом с «антисанитарией» и «почти мусорным полигоном» в селе расположена церковь, детский сад и жилые дома. Также посетовал автор и на то, что с мусорным вопросом местные жители обращались и в администрацию, но «жалобы не помогают».