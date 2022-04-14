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Власти озвучили число ветеранов ВОВ в Уфе. В 2022 году им подарят валенки

14 апреля 08:34
Фото: 1MI
В Уфе на данный момент проживает чуть больше трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

Стало известно, что в Уфе на сегодняшний день проживают 3 067 ветеранов Великой Отечественной войны. Как уточняют в мэрии города, среди них — 98 участников и инвалидов войны, 38 человек — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 48 человек — блокадники Ленинграда, 2 855 человек — труженики тыла и 675 человек — вдовы участников ВОВ.

Напомним, что ранее был объявлен тендер на покупку шалей и валенок с символикой праздника. Уфимское МКУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» определило начальную стоимость закупки в 823 тысячи рублей. Так, согласно документации, подрядчик должен будет подготовить: 75 мужских жилетов, 98 пар валенок, 23 шали, шарфа и вуали.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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