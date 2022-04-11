Ветеранам из Башкирии к 9 мая решили подарить шали и валенки с символикой праздника

На портале госзакупок появился тендер начальной (эта же стоимость является максимальной) стоимостью более 823 тысяч рублей. Уфимское МКУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» ищет подрядчика, который поставит подарочные наборы для ветеранов Великой Отечественной войны с символикой праздника.
Точный состав набора угадать по закупке нельзя. Но в тендере перечислены позиции и их количество. Так, поставщик, которого определят 18 апреля должен будет подготовить:
75 мужских жилетов на меховой подкладке, но с верхом из шерстяных тканей. Стоимость одного жилета указана в размере 5800 рублей за штуку.
75 пар валенок, или если говорить точнее «обуви валяной грубошерстяной». Именно на валенках и должна быть кожаная бирка с символико 77-летия празднования дня Победы. Цена за пару составляет 2600 рублей.
23 шали, шарфа, вуали, трикотажных или вязанных по цене 5800 рублей
23 пары валенок, все с той же символикой 77-летия Победы, по той же цене 2600 рублей.
Несложно догадаться, что наборы разделяться будут по гендерному признаку. Ветеранам-мужчинам полагается жилет и валенки, а ветераны женщины получат в подарок валенки и шаль.