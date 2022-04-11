Ветеранам из Башкирии к 9 мая решили подарить шали и валенки с символикой праздника

На портале госзакупок появился тендер начальной (эта же стоимость является максимальной) стоимостью более 823 тысяч рублей. Уфимское МКУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» ищет подрядчика, который поставит подарочные наборы для ветеранов Великой Отечественной войны с символикой праздника.