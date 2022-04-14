В крупнейших торговых сетях вырос спрос на крепкие напитки башкирского производства

По данным РБК-Уфа, «Башспирт» в первом квартале 2022 года зафиксировала резкий рост спроса на алкоголь. С января по март башкирское предприятие реализовало более 1 млн декалитров продукции, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении продажи выросли на 1,05 млрд руб. (+31%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В компании связывают увеличение объемов продаж с тем, что торговые сети на фоне ожидания роста цен в марте закупали продукцию свыше рыночных потребностей. По данным Росстата, цены на алкоголь в марте выросли менее чем на 4%.