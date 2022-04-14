Президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов внес в Курултай законопроект о семейном бизнесе

Справочно. Это не первая инициатива от ТПП РБ и бизнеса, принимаемая в Госсобрании РБ и поддержанная в Госдуме. Так, закон о ТПП РБ, принятый сразу в трех чтениях 26 ноября 2020 года, был тоже первым и самым современным в РФ, так как он был принят сразу после федерального закона.