В Уфе продлили популярный автобусный маршрут до ТРЦ «Пушкинский»

В Уфе изменится схема движения автобуса № 39. Об этом сообщает пресс-служба компании «Башатотранс».
Изменения вступили в силу ещё вчера 12 апреля. Включают они в себя следующие пункты: если ранее транспорт отправлялся с остановки «Улица Гагарина» и следовал до «Гостиницы Башкирия», то теперь он будет продлён до ТРЦ «Пушкинский».
Со вчерашнего дня движения автобуса также включает в себя такие городские остановки, как «Гостиный двор», «Дом актера имени Бедер Юсуповой», «Башкирский государственный университет» и «Телецентр».
Напомним, ранее стало известно, что власти республики выделят 9 миллионов рублей на внесение новшеств в мобильное приложение карты «Алга». Изменения коснутся интерфейса приложения, который, по словам властей, должен стать более удобным для пользования граждан.
Также с 15 апреля повысятся цены за проезд в общественном транспорте. Сообщается, что повышение связано с возросшей стоимостью услуг по техобслуживанию автомобилей.