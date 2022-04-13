mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе продлили популярный автобусный маршрут до ТРЦ «Пушкинский»

13 апреля 10:07
Фото: Артур Салимов / 1MI
Схема маршрута автобуса № 39 теперь включает в себя ряд популярных остановок в центре города, сообщает пресс-служба «Башавтотранс»

В Уфе изменится схема движения автобуса № 39. Об этом сообщает пресс-служба компании «Башатотранс».

Изменения вступили в силу ещё вчера 12 апреля. Включают они в себя следующие пункты: если ранее транспорт отправлялся с остановки «Улица Гагарина» и следовал до «Гостиницы Башкирия», то теперь он будет продлён до ТРЦ «Пушкинский».

Со вчерашнего дня движения автобуса также включает в себя такие городские остановки, как «Гостиный двор», «Дом актера имени Бедер Юсуповой», «Башкирский государственный университет» и «Телецентр».

Напомним, ранее стало известно, что власти республики выделят 9 миллионов рублей на внесение новшеств в мобильное приложение карты «Алга». Изменения коснутся интерфейса приложения, который, по словам властей, должен стать более удобным для пользования граждан.

Также с 15 апреля повысятся цены за проезд в общественном транспорте. Сообщается, что повышение связано с возросшей стоимостью услуг по техобслуживанию автомобилей.

Материалы по теме
Экс-бухгалтера «Башавтотранса» осудили на 2,5 года за мошенничество на 17 млн рублейВысадку школьницы с диабетом в Уфе из автобуса «Башавтотранса» проверит прокуратураВ Башкирии повысили стоимость проезда на маршрутах «Башавтотранса» и по «Алге»
#Новости#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48