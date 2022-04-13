Назаров признался в опасениях по нехватке денег в бюджете Башкирии из-за санкций

Напомним, буквально через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона 28 февраля, говоря о санкциях подчеркнул, что чиновники в этот период должны обеспечить нормальное функционирование республики, чтобы «люди жили спокойно и каждый занимался своим делом». На том же заседании Андрей Назаров сообщал о том, что по итогам предварительного анализа ситуации жители Башкирии «не почувствуют каких-то осложнений», а все социальные обязательства республика, а точнее ее власти «способны выполнять безукоризненно».