Забыли о герое? Аллея имени Мусы Гареева в Уфе оказалась засохшей и никому ненужной

Сообщение о так и не созданной аллее появилось в соцсетях. Между тем, как следует сообщений мэрии Уфы, ее разбивали уже дважды. В первый раз аллею в микрорайоне Затон заложили в октябре 2011 года. Тогда ученики и преподаватели школы-интерната, а также военнослужащие и студенты центра профподготовки МВД по Башкирии высадили 30 берез и 30 пирамидальных тополей. Всего в акции тогда приняли участие 200 человек. В сообщении мэрии не уточняется номер дома, возле которого тогда высадили деревья.