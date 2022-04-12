В Башкирии экс-начальник ГИБДД отправился в тюрьму за взятку

Изначально обвиняемому вынесли приговор, включавший себя четыре года ограничения свободы условно и штраф в размере 600 тысяч рублей, а также четырехлетний запрет на то, чтобы занимать должности в правоохранительных органах. Однако сторона обвинения сочла данный приговор чересчур мягким — последовала апелляция.