На выезде из Уфы ограничат движение на двое суток

В Уфе из-за капитального ремонта старого Бельского моста введут ограничение на движение по набережной Белой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничение вступает в силу завтра, 13 апреля с 10:00 утра и продлится 20:00 15 апреля. Территориально оно коснётся участка от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской.
Напомним, ранее Mkset публиковал историю строительства в Уфе Бельского моста. О том, как в городе появилось одно из его самых знаковых архитектурных сооружений можно прочитать здесь.