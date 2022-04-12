К началу летнего сезона МТС прокачала сеть в главных туристических локациях Башкирии

— Природа и особенности климата Башкирии привлекают сюда и местных жителей, и гостей из других регионов и даже стран. Мы хотим, чтобы все наши клиенты-туристы с комфортом пользовались привычными мобильными сервисами вне зависимости от степени загруженности сети. К сезону и в преддверии летних отпусков мы традиционно точечно усилили сеть в популярных местах. Ведь в любом путешествии важно, чтобы навигатор не зависал, приложения банков грузились, а еще хочется постоянно делиться эмоциями с близкими в соцсетях и мессенджерах. В дальнейшем компания продолжит улучшать качество голосовой связи и увеличивать скорость мобильного интернета в главных рекреационных зонах, — прокомментировал директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.