В Башкирии отложили приезд беженцев и визит ВОЗ на «витаминку», но вернули медосмотры

Странная история вышла сегодня с прибытием беженцев из ДНР и ДНР в Башкирию. С утра власти отрапортовали о количестве подготовленных мест и сообщили, что именно это будут за места для размещения. А уже после обеда стало известно, что состав в Уфу не формировался, по причине того, что заявок не было.
На оперативке в мэрии с новым и. о. мэра Ратмиром Мавлиевым сегодня было снежно. На совещании начальник управления коммунального хозяйства города Рустем Хамитов доложил, что в нынешнем году, который идет второй месяц, снега из столицы вывезли больше, чем за прошлый и позапрошлый год. Но не за вместе взятые. А еще в мэрии назвали районы Уфы, в которых жители больше всего жалуются на неубранный снег. И.о. мэра Мавлиев доклады выслушал и резюмировал, что нынешнее потепление это не повод сбавлять обороты, а наоборот вызов для города, которому еще предстоит избавиться от снежной каши.
К теме с пчеловодами Ишимбайского района, которые не желают привечать на своих землях французских коллег, опасаясь в том числе и за сохранение самого вида башкирской пчелы. Сегодня одного из местных пчеловодов прямо с пасеки увезла полиция, позже выяснилось что его успели весьма оперативно осудить в суде Ишимбая и выписать штраф в 10 тысяч рублей за нарушения масочного режима на флешмобе против иностранных пчеловодов. А пока Карима Султанбаева судили, прокуратура Башкирии начала проверку законности передачи земли французским пчеловодам.
Без вакцины от коронавируса традиционно никуда. Но пока что без нее остаются в Башкирии подростки в возрасте от 12 до 17 лет, потому что вторая партия в регион не поступала, а когда поступит — неизвестно. Рамки неизвестности обозначил Максим Забелин на брифинге по коронавирусу. Там же министр здравоохранения сообщил благую весть о том, что в регионе возобновится диспансеризация для граждан от мала до велика. Пришли новости и о уфимском производстве вакцины «Спутник V», ВОЗ перенесла свой визит на предприятие с февраля на март.