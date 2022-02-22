В Башкирии отложили приезд беженцев и визит ВОЗ на «витаминку», но вернули медосмотры

На оперативке в мэрии с новым и. о. мэра Ратмиром Мавлиевым сегодня было снежно. На совещании начальник управления коммунального хозяйства города Рустем Хамитов доложил, что в нынешнем году, который идет второй месяц, снега из столицы вывезли больше, чем за прошлый и позапрошлый год. Но не за вместе взятые. А еще в мэрии назвали районы Уфы, в которых жители больше всего жалуются на неубранный снег. И.о. мэра Мавлиев доклады выслушал и резюмировал, что нынешнее потепление это не повод сбавлять обороты, а наоборот вызов для города, которому еще предстоит избавиться от снежной каши.