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Пасечника из Башкирии забрали в полицию из-за флешмоба против французских пчеловодов

22 февраля 09:28
Фото: 1MI
О том, Султанбаева забрала полиция прямо с его рабочего место, сообщает telegram-канал «Куштау онлайн».

По словам местной общественницы, пчеловода Султанбаева забрали в отделение полиции сегодня утром «прямо с рабочего места». По данным собеседников Mkset, в 14 часов в Ишимбайском горсуде должно было начаться заседание с Султанбаевым. По некоторым данным, ему вменяют организацию флешмоба против прихода французских пчеловодов в Башкирию. Примечательно, что на сайте суда информации о заседании нет, тогда как в самом суде на звонки журналиста Mkset не ответили.

В пресс-службе МВД Башкирии воздержались от комментариев.

Ранее Mkset рассказывал о том, почему башкирские пчеловоды Макаровского сельсовета негативно отнеслись к приходу французских пасечников. Жители выразили опасения касательно того, что порода башкирской пчелы может исчезнуть из-за того, что на территориях появятся пчелы других пород, которых привезут иностранцы. Также они посчитали, что прежде чем принимать такое решение, необходимо спросить мнения у местных жителей, так как этот вопрос касается их в первую очередь.

Вице-премьер Азат Бадранов прокомментировал протесты башкирских пчеловодов. По словам Бадранова, исчезновение башкирской пчелы — это не что иное, как конспирологическая теория, а массовые акции пасечников — это попытка политизировать существующую проблему, не приходя к конструктивному решению.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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