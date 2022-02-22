Пасечника из Башкирии забрали в полицию из-за флешмоба против французских пчеловодов

По словам местной общественницы, пчеловода Султанбаева забрали в отделение полиции сегодня утром «прямо с рабочего места». По данным собеседников Mkset, в 14 часов в Ишимбайском горсуде должно было начаться заседание с Султанбаевым. По некоторым данным, ему вменяют организацию флешмоба против прихода французских пчеловодов в Башкирию. Примечательно, что на сайте суда информации о заседании нет, тогда как в самом суде на звонки журналиста Mkset не ответили.