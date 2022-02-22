Пасечника из Башкирии забрали в полицию из-за флешмоба против французских пчеловодов

По словам местной общественницы, пчеловода Султанбаева забрали в отделение полиции сегодня утром «прямо с рабочего места». По данным собеседников Mkset, в 14 часов в Ишимбайском горсуде должно было начаться заседание с Султанбаевым. По некоторым данным, ему вменяют организацию флешмоба против прихода французских пчеловодов в Башкирию. Примечательно, что на сайте суда информации о заседании нет, тогда как в самом суде на звонки журналиста Mkset не ответили.
В пресс-службе МВД Башкирии воздержались от комментариев.
Ранее Mkset рассказывал о том, почему башкирские пчеловоды Макаровского сельсовета негативно отнеслись к приходу французских пасечников. Жители выразили опасения касательно того, что порода башкирской пчелы может исчезнуть из-за того, что на территориях появятся пчелы других пород, которых привезут иностранцы. Также они посчитали, что прежде чем принимать такое решение, необходимо спросить мнения у местных жителей, так как этот вопрос касается их в первую очередь.
Вице-премьер Азат Бадранов прокомментировал протесты башкирских пчеловодов. По словам Бадранова, исчезновение башкирской пчелы — это не что иное, как конспирологическая теория, а массовые акции пасечников — это попытка политизировать существующую проблему, не приходя к конструктивному решению.