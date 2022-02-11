«Отбирают наш хлеб»: Что происходит в деревнях куда идут французские пчеловоды

— Что до нынешней администрации — нас пригласили пятого числа на приём к главе. Из 12 делегатов, которых выбрали на сходе сельчан, приняли всего 5. Как только мы вышли от главы, нас встретили органы правопорядка. Подходят и спрашивают «А кто из вас Рахимов? Вы? Пройдёмте в отделение». Одного меня ребята в отделение не отпустили, поехали все вместе — впятером: одна женщина и нас четверо делегатов. Со всех взяли объяснительную — почему организовали митинг. Такие вещи должны деморализовать, но нам это только придало силы. Мы будем бороться и дальше, не допустим, чтобы какой-то французской организации просто так наши земли отдавали. А то потом сами будем страдать от этого — окончательно деревни пойдут к вымиранию.