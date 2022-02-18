Уфимский профсоюз журналистов подаст в суд на горсовет из-за недопуска на заседания

Уфимский профсоюз журналистов намерен судиться с горсоветом из-за отказа пускать СМИ на заседания постоянных комиссий депутатов, об этом сообщила председательница профсоюза Дарья Кучеренко.
Профсоюзная организация МОО «Профсоюз журналистов» обратилась в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям городского совета Уфы.
Исходя из официального обращения, с 2017 года уфимские журналисты безуспешно пытаются реализовать свое законное право на получение информации и посещение государственных органов (ст. 47 ФЗ «О СМИ»), добиваясь возможности освещать заседания постоянных комиссий городского совета.
Как утверждают в профсоюзе, с момента принятия положений депутаты уже несколько раз собирались на заседания постоянных комиссий, но при этом ни разу не приглашали представителей СМИ. Единственное, что они предложили журналистам — приходить на брифинги после заседаний комиссий и уже там задавать вопросы председателям.
«Мы считаем, что это не имеет смысла, так как у журналистов нет возможности узнать, что именно обсуждалось на комиссиях, о чем говорили участники заседаний комиссий, возникали ли дискуссии между депутатами разных фракций», — сообщается в письме.
Стоит отметить, что согласно регламенту горсовета, на заседаниях постоянных комиссий могут присутствовать не только депутаты и чиновники. В п. 3 ст. 59 регламента городского совета Уфы говорится, что на заседаниях постоянных комиссий могут присутствовать »руководители общественных объединений и других организаций, а также лица, заинтересованные в рассматриваемых вопросах».
О намерениях судиться с горсоветом сообщила председательница профзоюза. По словам Дарьи Кучеренко, после обращения в прокуратуру ответ от ведомства пришел лишь через два месяца.
— Мы, конечно, разочарованы ответом прокуратуры. Мы ждали его два месяца, несмотря на то, что срок ответа — 30 дней, и в итоге получили ответ на полутора листах, написанный как будто за 10 минут. половину ответа прокуратура посвятила тому, что журналисты могут посещать заседания горсовета — хотя этот факт мы и не оспаривали. А во второй половине ответа говорится, что в том, что нас не пускают на комиссии, нарушений нет. Мы в обращении указывали, что не понимаем такое упрямство горсовета в то время, как в Курултае — законодательном органе республики — заседания комитетов (аналоги комиссий горсовета) проходят открыто. До пандемии журналисты свободно на них ходили, теперь смотрим онлайн. заблаговременно получаем рассылку с повесткой заседаний комитетов. почему нельзя так сделать в горсовете? очевидно, потому что депутаты решают там свои вопросики вместе с мэрией и не хотят, чтобы об этом стало известно людям, — рассказала MKset Кучеренко.
Ранее мы писали о том, что в Уфе журналисты потребовали открыть общественности заседания комиссий Горсовета. Тогда открытости и прозрачности потребовали одиннадцать уфимских независимых изданий и председатель башкирского отделения Профсоюза журналистов России. Стоит отметить, что заседания Курултая открыты, следовательно, общественность имеет право быть в курсе того, каким образом работают парламентарии.
Это далеко не первые случаи закрытости уфимских властей. Так, например, общественные слушания в мэрии в 2019 году проходили буквально «под покровом ночи», а широкая общественность узнавала о них уже после проведения мероприятия.