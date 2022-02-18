Уфимский профсоюз журналистов подаст в суд на горсовет из-за недопуска на заседания

— Мы, конечно, разочарованы ответом прокуратуры. Мы ждали его два месяца, несмотря на то, что срок ответа — 30 дней, и в итоге получили ответ на полутора листах, написанный как будто за 10 минут. половину ответа прокуратура посвятила тому, что журналисты могут посещать заседания горсовета — хотя этот факт мы и не оспаривали. А во второй половине ответа говорится, что в том, что нас не пускают на комиссии, нарушений нет. Мы в обращении указывали, что не понимаем такое упрямство горсовета в то время, как в Курултае — законодательном органе республики — заседания комитетов (аналоги комиссий горсовета) проходят открыто. До пандемии журналисты свободно на них ходили, теперь смотрим онлайн. заблаговременно получаем рассылку с повесткой заседаний комитетов. почему нельзя так сделать в горсовете? очевидно, потому что депутаты решают там свои вопросики вместе с мэрией и не хотят, чтобы об этом стало известно людям, — рассказала MKset Кучеренко.