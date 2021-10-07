В Уфе журналисты потребовали открыть общественности заседания комиссий Горсовета

В Уфе журналисты потребовали открыть общественности заседания комиссий Горсовета
В Уфе журналисты потребовали открыть общественности заседания комиссий Горсовета
Вчера, 13:17ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Данное требование журналисты выдвигали и раньше, но заседания не стали делать общедоступными для ознакомления с ними.

На этот раз документ за подписью главных редакторов 11 уфимских независимых изданий, а также председателя башкирского отделения Профсоюза журналистов России лег на стол нового, избранного 29 сентября 2021 года, главы городского совета Уфы Марата Васимова.

В документе содержится требование открыть заседания постоянных комиссий горсовета для всех журналистов. В следствии чего ход обсуждений и процесс принятия решений городскими депутатами должен стать открытым и прозрачным, а также доступным широкой общественности.

Журналистское сообщество Уфы обеспокоено закрытостью Городского совета Уфы – главного представительного органа местного самоуправления. Очевидно, что избиратели, в чьих интересах должны работать народные избранники, имеют полное право знать, как депутаты справляются со своими обязанностями.

Стоит отметить, что заседания Курултая открыты, следовательно общественность может быть в курсе того, как и над чем работают парламентарии.

Напомним, закрытость уфимской мэрии уже не раз становилась предметом бурных обсуждений. Общественные слушания по самым актуальным и животрепещущим для граждан вопросам не раз и не два проходили буквально "под покровом ночи", а широкая общественность узнавала о них уже постфактум.

Одним из самых феерчиных случаев стали слушания городского бюджета в конце 2019 года. Тогда на слушания не пустили часть журналистов независимых изданий и общественников, которые заблаговременно подавали заявки на присутствие. А тех, кому все же удалось пройти фейс-контроль городской мэрии, поместили в кафетерий на первом этаже и дали "уникальную" возможность посмотреть онлайн-видеотрансляцию, часть которой закрывала бегущая строка. И да, журналисты находились очень близко к власти, на расстоянии лестничного пролета. И это происходило еще в доковидную эпоху, когда никаким карантином и не пахло, причины не допускать журналистов на важные мероприятия находились всегда.

Отметим и то, что бывший начальник информационно-аналитического отдела при уфимской мэрии Алина Сулейманова также неоднократно демонстрировала пренебрежение к законному праву журналистов получать информацию и даже задавать интересующие вопросы, что выливалось в довольно громкие если не скандалы, то как минимум в инфоповоды.

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