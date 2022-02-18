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Крепкий напиток из Башкирии вошел в число лучших по России

18 февраля 08:48
Фото: Башспирт
Продукция «Башспирта» попала в международный рейтинг лучших крепких напитков

Американское издание Liquor.com опубликовало топ-11 крепких напитков из России. В категориях «Best overall» («Лучший в общем зачете») и «Best with food» («Лучше всего подойдет к еде») был выбран крепкий напиток, который изготавливается на Бирском заводе АО «Башспирт».

Как уточнили в пресс-службе компании, брендом, под которым выходит данная продукция, владеет предприниматель Артемий Сагирян, проживающий в США. Он искал лучших производителей по всей России и нашел достойное качество только в Башкирии. Это экспортный продукт, который продается только на территории Америки. Примечательно, что этот крепкий напиток не раз появлялся в популярном кино — например, в боевиках «Довод», «Джон Уик», «Рэд 2», франшизе «Индиана Джонс».

Артемий Сагирян в офисе "Башспирта"
Фото: Башспирт

Отметим, что Liquor.com — американское издание, посвященное алкогольной индустрии. Сайт регулярно публикует рейтинги продукции, составленные экспертным сообществом.

Напомним, в 2021 году «Башспирт» был признан экспортером года в рамках Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта. С 2018 года отгрузки продукции «Башспирта» за рубеж выросли на 204% в объеме и более чем на 150% — в денежном выражении. Партии товаров компании отправляются в Казахстан, Армению, Украину, Турцию, Китай, США и ряд других стран.

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#Новости#Андрей Королев#Общество
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