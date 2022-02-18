Крепкий напиток из Башкирии вошел в число лучших по России

Напомним, в 2021 году «Башспирт» был признан экспортером года в рамках Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта. С 2018 года отгрузки продукции «Башспирта» за рубеж выросли на 204% в объеме и более чем на 150% — в денежном выражении. Партии товаров компании отправляются в Казахстан, Армению, Украину, Турцию, Китай, США и ряд других стран.