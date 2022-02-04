Продукция «Башспирта» признана лучшей на конкурсе «Eurasia Spirits Drinks — 2022»

Продукция «Башспирта» признана лучшей на конкурсе «Eurasia Spirits Drinks — 2022»
Продукция «Башспирта» признана лучшей на конкурсе «Eurasia Spirits Drinks — 2022»
Сегодня, 09:31ОбществоАндрей Королев
Стерлитамакский филиал «Башспирта» взял две высшие награды в международном конкурсе, где эксперты определяют алкогольную продукцию высочайшего уровня качества и безопасности.

Стерлитамакский филиал АО «Башспирт» дважды получил «золото» на Международном дегустационном конкурсе «Eurasia Spirits Drinks — 2022». В частности, высшая награда была получена в номинациях «Лучший спирт — 2022. Сорт «Альфа» и «Лучший спирт — 2022. Сорт «Люкс».

В пресс-службе компании подчеркнули, что именно на основе сорта «Альфа» — наивысшего качества — «Башспирт» первым в России начал массовый выпуск крепких напитков. Он принципиально отличается ужесточенными требованиями к содержанию метанола: по нормам ГОСТа один литр должен содержать до 0,003% метанола, в башкирской «Альфе» это количество составляет до 0,001%.

Стерлитамакский спиртовый завод производит сырье на основе ржи отборных сортов с добавлением ферментных препаратов биопроисхождения. Строгий контроль проводится на каждом этапе — от подбора сырья до розлива готовой продукции в бутылки.

«Eurasia Spirits Drinks — 2022» является независимым профессиональным конкурсом, цель которого — выявлять алкогольную продукцию самого высокого уровня качества и безопасности, помогать в ее продвижении на российском и зарубежном рынках. Конкурс проводится на базе Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии (Москва) с участием лучших дегустаторов России, Казахстана и Беларуси. В состав наблюдательного совета конкурса входят представители Росалкогольрегулирования, руководители служб качества ведущих российских ЛВЗ, представители спиртзаводов.

Напомним, что потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года в сравнении с 2020-м выросло на 2% — до 5 л на человека. В Башкирии доля проданного крепкого алкоголя на душу населения медленно растет: если в 2020 году на одного жителя республики без учета возраста приходилось примерно 7,4 литра, то в 2021 году этот показатель увеличился до 7,6 литра.

Эксперты считают, что в целом по России сохраняется тренд на сокращение потребления крепких напитков, а статистическую прибавку обеспечивает борьба с нелегальным спиртным.

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