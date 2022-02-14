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В Башкирии новая неделя начнется с похолодания до -25 градусов

14 февраля 00:00
Фото: 1MI
Снегопад и теплую погоду в Башкирии снова сменит похолодание.

Сегодня, 14 февраля, в Башкирию после теплых дней и снегопада придет похолодание, которое пробудет в регионе, как минимум, несколько дней.

По прогнозам синоптиков, по региону ожидается местами небольшой снег, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10…-15°, местами до -25°, днем -5…-10°.

Напомним, по сведению Гидрометцентра РФ февраль в Башкирии ожидается на 1-2 градуса теплее нормы (-13,8°). Месячное количество осадков предполагается около нормы (20-40 мм).

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#Новости#Погода#Андрей Королев#Общество
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