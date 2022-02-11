Мэр Уфы Сергей Греков в ближайшее время уйдет в отставку

Собеседники Mkset в региональном правительстве пока затрудняются назвать с чем связана взятая пауза, однако сходятся во мнении, что назначение Мавлиева уфимским градоначальником, не смотря на «определенные разногласия» по его кандидатуре произойдет ближайшее время и «вероятно на следующей неделе».