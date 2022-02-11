Мэр Уфы Сергей Греков в ближайшее время уйдет в отставку

В ближайшее время уфимский градоначальник Сергей Греков подаст в отставку. Об этом главному редактору Mkset рассказали сразу несколько источник в уфимской администрации, городском совете Нефтекамска, а также в правительстве региона.
Слухи о скорой отставке Грекова начали регулярно появляться в СМИ и телеграм-каналах в декабре 2021 года. Среди фаворитов «мэрской гонки» назывался нынешний мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Как объяснил собеседник Mkset знакомый с ситуацией, «процесс замены градоначальника был запущен» в пятницу, 11 февраля.
Сначала в отставку был отправлен первый вице-мэр Уфы Марат Гарифуллин. Предполагалось, что на вакантное место, будет назначен нефтекамский мэр Ратмир Мавлиев.
— После этого Греков подаст в отставку, а Мавлиев, как первый вице-мэр автоматически станет мэром, пусть пока и с приставкой и. о., — объясняет источник.
Прежде чем назначить Мавлиева заместителем уфимского градоначальника, нефтекамские депутаты должны были освободить его от должности мэра Нефтекамска. Срочное заседание уже планировали на субботу, 12 февраля, однако, в последний момент процесс встал на паузу.
— В пятницу вечером, депутатам было разослано сообщение о срочном заседании горсовета, — говорит источник в городском совете Нефтекамска. — Причину срочности как и повестку не назвали и обещали объявить позднее. Но потом и вовсе перенесли заседание на следующую неделю.
Собеседники Mkset в региональном правительстве пока затрудняются назвать с чем связана взятая пауза, однако сходятся во мнении, что назначение Мавлиева уфимским градоначальником, не смотря на «определенные разногласия» по его кандидатуре произойдет ближайшее время и «вероятно на следующей неделе».
В уфимской администрации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отставке Сергей Грекова и назначении первым вице-мэром Уфы Ратмира Мавлиева. Оперативно связаться с представителями Горсовета Нефтекамска не удалось.