Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев перейдёт в Уфу в ближайшее время

О том, что Ратмир Мавлиев может уже в ближайшем времени заменить на посту мэра Уфы Сергея Грекова всерьёз заговорили на днях. Косвенным тому подтверждением является срочное заседание администрации Нефтекамска, запланированное на субботу, 12 февраля. По предварительной информации, единственный вопрос на повестке заседания — досрочное прекращение полномочий главы администрации Ратмира Мавлиева, то есть — местные политики должны принять отставку мэра.
— В пятницу вечером, депутатам было разослано сообщение о срочном заседании горсовета, — говорит источник в городском совете Нефтекамска. — Причину срочности как и повестку не назвали и обещали объявить позднее. Но потом и вовсе перенесли заседание на следующую неделю.
Место уфимского сити-менеджера уже давно прочат Ратмиру Мавлиеву — действующему мэру города Нефтекамск и сыну влиятельного бизнесмена Рафила Мавлиева. Как объяснил собеседник Mkset знакомый с ситуацией, «процесс замены градоначальника был запущен» в пятницу, 11 февраля.
Помимо срочного заседания в Нефтекамской администрации, на мысли о скором назначении Мавлиева на пост мэра Уфы наводит также и новость об отставке первого вице-премьера Уфы Марата Гарифуллина. Уход политика с поста в городской администрации назвали его «личным решением».
— После этого Греков подаст в отставку, а Мавлиев, как первый вице-мэр автоматически станет мэром, пусть пока и с приставкой и. о., — объясняет источник.
Источники Mkset также сходятся во мнении, что вопреки «определённым разногласиям» Ратмир Мавлиев может занять пост уфимского градоначальника уже на следующей неделе.