Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев перейдёт в Уфу в ближайшее время

О том, что Ратмир Мавлиев может уже в ближайшем времени заменить на посту мэра Уфы Сергея Грекова всерьёз заговорили на днях. Косвенным тому подтверждением является срочное заседание администрации Нефтекамска, запланированное на субботу, 12 февраля. По предварительной информации, единственный вопрос на повестке заседания — досрочное прекращение полномочий главы администрации Ратмира Мавлиева, то есть — местные политики должны принять отставку мэра.