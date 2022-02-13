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Убрать фундамент: чем может обернуться ликвидация сельских и городских поселений в РФ

13 февраля 13:41
Фото: 1MI
Весной городские и сельские поселения в России, возможно, будут упразднены, а их полномочия перейдут на более высокий уровень. Эксперты считают, что понравится это далеко не всем.

Весной этого года Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в законодательство о местном самоуправлении — ожидается, что городские и сельские поселения упразднят.

Журналист Андрей Перцев считает, что это одна из самых радикальных реформ последних лет, поскольку немалая часть населения страны утратит возможность избирать главу своего населенного пункта и решать часть бюрократических вопросов на месте. Возможно, острее всего эту реформу воспримут в национальных республиках, где в качестве глав муниципалитетов выступают представители местных влиятельных фамилий.

Если ранее был принят закон об изменениях на региональном уровне, упростив увольнение губернаторов, то сейчас планируется аналогично поступить и с нижним уровнем власти: сельские и городские поселения аннулируют, оставив муниципальный и городской округ, а также муниципальное образование внутри города федерального подчинения. Таким образом должно серьезно сократиться число чиновников и депутатов.

По мнению эксперта, перемены будут ощутимы: у простого населения фактически отберут связь с ближайшим уровнем власти, которая переместится не «на другую планету», но все же довольно далеко — в округа. Замена же местной власти «старостами» пользы не принесет, поскольку конкретной власти у старост нет — это просто посредники. Учитывая, что бюджета у поселений больше не будет, то банальные вопросы по ремонту фонарей и улиц решатся будут вдали от непосредственных проблем.

Логично предположить, что это усилит и без того ощутимые в последние годы миграционные процессы из деревни в город, где живут и реальные представители власти. А это грозит еще большей деградацией сельской местности, что, в конечном счете, скажется на урожайности и ценах на продукты.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Власть#Андрей Королев#Экономика
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