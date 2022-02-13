Убрать фундамент: чем может обернуться ликвидация сельских и городских поселений в РФ

По мнению эксперта, перемены будут ощутимы: у простого населения фактически отберут связь с ближайшим уровнем власти, которая переместится не «на другую планету», но все же довольно далеко — в округа. Замена же местной власти «старостами» пользы не принесет, поскольку конкретной власти у старост нет — это просто посредники. Учитывая, что бюджета у поселений больше не будет, то банальные вопросы по ремонту фонарей и улиц решатся будут вдали от непосредственных проблем.