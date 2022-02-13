Однако, прежде чем занять какую-либо должность в мэрии Уфы, Мавлиева должны отправить в отставку депутаты городского совета Нефтекамска. Ожидалось, что это произойдет в минувшую субботу, 12 февраля, однако заседание перенесли на вторник, 15 февраля. Таким образом, в случае завтрашней отставки Грекова Мавлиев не сможет исполнять обязанности мэра Уфы. Конечно, в том случае, если завтрашнее заседание уфимского горсовета не перенесут на более поздний срок.