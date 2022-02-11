Цена литературы: как книжная отрасль Башкирии отреагировала на пандемию

Согласно статистике, пандемия в 2020 году «съела» примерно каждую пятую книгу: в печать ушло на 83,7 млн меньше экземпляров, чем в докоронавирусном 2019-м. Что касается Башкирии, то региональные власти стабильно поддерживают местное книгоиздание: по актуальным данным, в 2021 году в республике на книгоиздание было выделено 89,7 млн руб. И это, как уточнил глава республики Радий Хабиров, не предел: по его словам, объем финансирования будет увеличен, «возможности для этого у региона есть». Примечательно, что глава региона назвал нынешние культурные обстоятельства «войной за души наших людей, прежде всего — подростков».