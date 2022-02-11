Российские фермеры предупредили о росте цен на продукты

По информации «Коммерсанта», Минсельхоз РФ готов опубликовать новый проект постановления, предусматривающего уменьшение субсидирования процентной ставки по новым льготным кредитам до 70 процентов размера ключевой ставки ЦБ РФ. Подобную схему кредитования ведомство объясняет макроэкономическими факторами, такими как инфляция. Аналитики рассчитали, что банки на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ могут поднять ставку значительно выше прошлогодних 5%, из этого следует, что не все аграрии смогут обслуживать такое кредитование. Об этом пишет expert.ru.
«Обращение за коммерческим кредитованием в отсутствие льготного финансирования — обычная практика. Просто коммерческие кредиты будут дороже льготных как минимум в 2,5 — 3 раза, поэтому себестоимость производителей может вырасти на 4 — 6%. При этом на повестке дня остается вопрос об ограничении роста цен на продукты, а это идет вразрез с очевидно растущими расходами сельхозпроизводителей», — указал завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.
Банки пытаются компенсировать риски высокими процентами, поскольку в обеспечение фермеры ничего стоящего предоставить не могут, отметил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.
Ведущий аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Елизавета Уткина заявила, что рост расходов на процентные платежи приведет к увеличению себестоимости продукции и, как следствие, вызовет рост цен на продукты питания. Кроме того, увеличение процентных расходов снизит размер свободных денег, которые могли бы быть направлены сельхозпроизводителями на реализацию инвестиционных проектов, что негативно может сказаться на развитии отрасли в целом, объяснила она.
Уткина добавила, что условия кредитования по действующим кредитам должны оставаться неизменными, поскольку возможность выдачи банками новых кредитов будет зависеть от фактических лимитов льготного кредитования. Очевидно, что лимиты будут увеличены, но если их не хватит, то аграриям придется занимать деньги по рыночным ставкам.