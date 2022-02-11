Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело дольщиков ЖК «Менделеевский» в Уфе

Сейчас сотрудники следственного отдела Кировского района Уфы уже организовали мероприятия, которые и проверят законно ли были израсходованы деньги, которые привлекали к завершению работ и то, все ли возможные меры приняты для того, чтобы восстановить дольщиков в их правах. Руководство следственного управления уже провели прием не только заявителей, но и застройщика. Также следователей посетил и генподрядчик стройки. В ведомстве уточнили, что ход дела контролирует руководство СК Башкирии. Мало того, дело находится и на контроле у руководства федерального СК. Денису Чернятьеву предстоит отчитаться о проведенной работе Александу Бастрыкину.