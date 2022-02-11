Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело дольщиков ЖК «Менделеевский» в Уфе

Органы следствия в Уфе организовали доследственную проверку, поводом для которой стало обращение дольщиков одного из долгостроев Уфы ЖК «Менделеевский». Отметим, что уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество» в отношении директора изначального генподрядчика и председателя жилищно-строительного кооператива сейчас находится на рассмотрении в суде.
Из их обращения следует, что они уже долгое время не могут дождаться сдачи проблемного объекта, и несмотря на то, что изначальный застройщик уже признан банкротом, муниципальный застройщик, в ведение которого и передали долгострой по мнению дольщиков не принимает исчерпывающих мер для того, чтобы уже завершить строительные работы. В связи с этими предположениями они и обратились к правоохранителям с просьбой разобраться.
Сейчас сотрудники следственного отдела Кировского района Уфы уже организовали мероприятия, которые и проверят законно ли были израсходованы деньги, которые привлекали к завершению работ и то, все ли возможные меры приняты для того, чтобы восстановить дольщиков в их правах. Руководство следственного управления уже провели прием не только заявителей, но и застройщика. Также следователей посетил и генподрядчик стройки. В ведомстве уточнили, что ход дела контролирует руководство СК Башкирии. Мало того, дело находится и на контроле у руководства федерального СК. Денису Чернятьеву предстоит отчитаться о проведенной работе Александу Бастрыкину.