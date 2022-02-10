Хабиров заявил, что на улицы Уфы выйдут 35 новых автобусов вместо «безумных ПАЗиков»

Очень много шума было с решением убрать «ПАЗики», не разрешать возить наших жителей на старых машинах. Я действительно считаю, что наша Уфа достойна, чтобы парк автобусов, которые ездят по ее улицам, был новым и современным. Чтобы освежить память, всмотритесь в фото и вспомните, что творилось на улицах Уфы с этими безумными «ПАЗиками», агрессивной манерой вождения и стилем охоты за пассажирами. И сравните с нынешним состоянием автобусов. Все-таки здесь не Техас)Радий Хабиров