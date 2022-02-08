Врачи Ишимбайской ЦРБ пригрозили коллективным увольнением, если не вернут их коллег

Также сотрудники больницы рассказывали об ужасных условиях труда: неукомплектованные бригады «скорой», неоплачиваемые часы и унизительно-низкие зарплаты. Пятого февраля уволили трех сотрудников скорой помощи. Как считают сами медики, никаких законных оснований для этого не было. Одна из уволенных работников Алина Абдрахманова рассказала, что ее уволили за прогул смены, про которую она даже не знала. По ее словам, начальство оповестило ее о рабочем дне по "Почте России" и оно даже не успело дойти вовремя.