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Врачи Ишимбайской ЦРБ пригрозили коллективным увольнением, если не вернут их коллег

8 февраля 08:15
Фото: скриншот
Фельдшеры и водители скорой выразили поддержку уволенным сотрудникам и готовы коллективно написать заявления об увольнении. По их словам, на них постоянно оказывают давление из-за ранее объявленной Итальянской забастовки.

Фельдшеры и водители Ишимбайской больницы записали коллективное видеообращение. Они просят руководство восстановить трех сотрудников, которые, по их словам, были незаконно уволены. В случае, если этого не произойдет, работники скорой готовы коллективно подать заявления на увольнение.

- Выдвинув свои требования о достойной оплате труда и хороших условиях работы, мы объявили Итальянскую забастовку. В результате чего администрация нашей больницы оказывает на нас давление. На станции находятся люди, которые постоянно наблюдают за нашей работой, - рассказывает сотрудница на видео.

Также сотрудники больницы рассказывали об ужасных условиях труда: неукомплектованные бригады «скорой», неоплачиваемые часы и унизительно-низкие зарплаты. Пятого февраля уволили трех сотрудников скорой помощи. Как считают сами медики, никаких законных оснований для этого не было. Одна из уволенных работников Алина Абдрахманова рассказала, что ее уволили за прогул смены, про которую она даже не знала. По ее словам, начальство оповестило ее о рабочем дне по "Почте России" и оно даже не успело дойти вовремя.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество#Видео
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