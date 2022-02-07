Фельдшер из скандальной Иглинской ЦРБ рассказала, за что ее уволили

В Ишимбайской ЦРБ 5 февраля уволили трех сотрудников скорой помощи, в том числе фельдшера Альбину Абдрахманову. Она рассказала "Эху Москвы в Уфе" о том, какую официальную причину увольнения озвучило руководство скандальной больницы.

Альбину Абдрахманову уволили за прогул, хотя о рабочей смене фельдшера никто не предупреждал. По словам медика, главный врач больницы отправил ей уведомление о рабочем дне в выходной по "Почте России". Девушка утверждает, что еще никогда в жизни их не оповещали об изменениях в графике работы таким необычным способом. В разговоре с главным врачом Альбина уточнила, каким образом письмо должно было дойти до нее за один день, на что начальство ей ответило "я за ее работу не отвечаю". Само увольнение все трое сотрудников связывают с тем, что они еще с 4 февраля объявили «итальянскую» забастовку из-за невыносимых условий труда, неполной оплаты и сильной нагрузки. На данный момент юристы профсоюза «Действие», в котором состоят уволенные сотрудники, готовят обращение суд. Оно будет направлено сразу после того, как работодатель предоставит уволенным копии приказов, заверенные подписью. Мы уже писали о том, как сотрудники медучреждения рассказывали о невыносимых условиях труда в больнице: неукомплектованные бригады «скорой», неоплачиваемые часы и "унизительно-низкие зарплаты". Иглинская ЦРБ также "прославилась" трагичным ДТП, в котором погибли фельдшер и водитель скорой помощи, из-за переутомления и больших переработок, предположительно, водитель потерял управление на дороге. Уже в декабре 2021 года стало известно, что комиссия с представителями Минздрава и трудинспекции выяснила, что водитель работал несколько суток без выходных, в результате чего от бессилия буквально уснул за рулем.

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