Радий Хабиров дал указание повысить плату за капремонт в Башкирии

По словам Радия Хабирова Башкирия уже не вписывается в существующие тарифы. Однако глава Башкирии уточнил, что на текущий 2022 год тарифы уже установлены, и ничего с этим поделать нельзя. По этой причине Радий Хабиров поручил на следующий 2023 год сделать перерасчет в пользу увеличения.