Глава Башкирии отчитал чиновника за неработающие камеры в подъездах, где идет ремонт

- Вот вы доклад делаете, вы еще молодой руководитель, но вы должны понимать, что мы все контролируем. Вот мне сейчас раздался звонок и мне сообщили, что ваши камеры не работают, о которых вы только что доложили, - сделал замечание Хабиров, - Если уж вы говорите что они работают, значит они должны работать. Иначе, появляются сомнения, что все остальное тоже работает.