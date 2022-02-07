Минздрав Башкирии озвучил причину увольнения трех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ

По данным Минздрава Башкирии, из отделения скорой помощи Центральной районной больницы Ишимбая было уволено трое сотрудников, все они были уволены «в связи с нарушением служебных обязанностей». Причина увольнения двоих медработников прозвучала еще четче — в ведомстве заявили, что они прогуляли работу. По данным Минздрава, уволенные за прогулы отсутствовали на работе более четырех часов без уважительной на то причины. Третий же сотрудник по сведениям Минздрава подвергся увольнению «в связи с утратой доверия». Были Минздравом озвучены и причины утраты доверия.