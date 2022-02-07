«Газпром нефтехим Салават» получил судебный иск о возможной приостановке своей работы

Общественники из “Стерлитамак, дыши” первыми обнародовали известие о том, что в отношении «Газпром нефтехим Салават» подали иск по административной статье «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха». Действительно, данный иск на сайте горсуда имеется, известно и том, что заседание суда должно состояться уже через 10 дней, 17 февраля. Несмотря на то, что статьи КоАП принято считать “легкими”, суд, в случае доказанной вины предприятия, может даже приостановить деятельность предприятия.