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«Газпром нефтехим Салават» получил судебный иск о возможной приостановке своей работы

7 февраля 10:51
Фото: vk.com "Стерлитамак, дыши!"
О иске в отношении предприятия от Росприроднадзора сообщили на странице сообщества “Стерлитамак, дыши!” 7 февраля.

Общественники из “Стерлитамак, дыши” первыми обнародовали известие о том, что в отношении «Газпром нефтехим Салават» подали иск по административной статье «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха». Действительно, данный иск на сайте горсуда имеется, известно и том, что заседание суда должно состояться уже через 10 дней, 17 февраля. Несмотря на то, что статьи КоАП принято считать “легкими”, суд, в случае доказанной вины предприятия, может даже приостановить деятельность предприятия.

Однако общественники и авторы в соцсетях и телеграмм каналах уверены, что полностью градообразующее предприятие точно не остановят, но вероятность того, что суд приостановит деятельность установок каталитического крекинга, который по мнению местных жителей, а именно экологов-общественников и является источником вони и смога.

Как накануне сообщал Mkset прокуратура Башкирии сначала отказала Росприроднадзору в санкции на внеплановую проверку предприятия, результаты которых глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова обещала продемонстрировать лично Радию Хабирову. В первый раз прокуратура в разрешении отказала, но после того, как Росприроднадзор исправил недочеты в обращении и обратился в надзорное ведомство повторно разрешение от прокуратуры Росприроднадзор все-таки получил.

В данный момент одним из самых интересных вопросов для местных жителей является то, какое же решение примет суд в отношении предприятия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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