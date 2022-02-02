Прокуратура Башкирии проверит «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал»

Основанием проверки являются многочисленные жалобы в соцсетях от жителей Стерлитамака о том, что в городе и ближайших к нему населенных пунктах невозможно дышать из-за густого смога и едкого запаха.

В Башкирии прокуратура рассмотрела повторные заявления Росприроднадзора и все же согласовала выездные внеплановые проверки на «Газпром нефтехим Салавате» и «Промводоканале». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Основанием проверки являются многочисленные жалобы в соцсетях от жителей Стерлитамака о том, что в городе и ближайших к нему населенных пунктах невозможно дышать из-за густого смога и едкого запаха. В ходе изучения данного факта было установлено, что рядом с предприятиями неоднократно превышались допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе. Прокуратура республики взяла на контроль этот вопрос и согласовала проверки по фактам нарушений. Отметим, что ранее по аналогичным заявлениям в проверке было отказано, так как Росприроднадзор не соблюдал требования ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Напомним, что ранее глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова обеспокоилась состоянием воздуха в Салавате. Руководитель ведомства сообщала в своих соцсетях, что пробы воздуха находятся за пределами всех существующих нормативов и назвала предприятия, к которым у ведомства больше всего вопросов.

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