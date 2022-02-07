Фельдшер из скандальной Ишимбайской ЦРБ рассказала, за что ее уволили

Иглинская ЦРБ также "прославилась" трагичным ДТП, в котором погибли фельдшер и водитель скорой помощи, из-за переутомления и больших переработок, предположительно, водитель потерял управление на дороге. Уже в декабре 2021 года стало известно, что комиссия с представителями Минздрава и трудинспекции выяснила, что водитель работал несколько суток без выходных, в результате чего от бессилия буквально уснул за рулем.