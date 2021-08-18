Фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП под Уфой

Сегодня утром, 18 августа, под Уфой произошла страшная авария, в которой погиб молодой фельдшер и водитель машины скорой помощи Иглинской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
Предварительно, водитель кареты скорой помощи марки «Fiat» ехал на 1484 километре трассы М-5 «Урал». В это время на обочине стоял КамАЗ, который встал из-за поломки, чтобы отремонтировать машину. Водитель скорой не заметил грузовик, и автомобили столкнулись.
К сожалению, 55-летний водитель скорой и его 26-летний пассажир, который был фельдшером, скончались. Оказалось, бригада скорой ехала из Зубово, куда они доставили пациента в ковид-госпиталь, и возвращались домой в Иглинский район. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, в июне произошло ещё одно серьёзное ДТП с участием машины скорой помощи. В Калтасинском районе скорая вылетела в кювет. Погибла 42-летняя пассажирка, которая, как выяснилось, была фельдшером. В соцсетях предполагали, что водитель мог заснуть за рулем от усталости. У погибшей женщины осталась семья - муж и трое детей. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова прокомментировала происшествие, сообщив, что проводится расследование. По её словам, в машине скорой не выявили поломок, а водитель был профессионалом в своём деле.