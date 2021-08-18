Фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП под Уфой

Напомним, в июне произошло ещё одно серьёзное ДТП с участием машины скорой помощи. В Калтасинском районе скорая вылетела в кювет. Погибла 42-летняя пассажирка, которая, как выяснилось, была фельдшером. В соцсетях предполагали, что водитель мог заснуть за рулем от усталости. У погибшей женщины осталась семья - муж и трое детей. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова прокомментировала происшествие, сообщив, что проводится расследование. По её словам, в машине скорой не выявили поломок, а водитель был профессионалом в своём деле.